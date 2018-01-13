График: эти компании платят больше всего налогов

В очередной раз больеш всех налогов уплатила фирма Neste AS.

Четыре предприятия из первой десятки занимаются топливом, показывает статистика Налогово-таможенного департамента. Всего в четвертом квартале продавцы топлива заплатили 117,7 млн евро налогов.

Кроме топливных компаний, большая часть налоговых поступлений пришлась на занимающееся оптовой продажей табачных изделий предприятие Philip Morris Eesti, телекоммуникационную компанию Telia, занимающуюся оптовыми продажами фирму Sanitex, сеть розничной торговли Maxima Eesti, энергетическое госпредприятие Eesti Energia и Swedbank.

Десять компаний, заплативших больше всего налогов в четвертом квартале прошлого года (млн евро):