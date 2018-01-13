В Ярвамаа водитель вышвырнул котят прямо из движущегося автомобиля

По словам Валнера, это чудо, что у молодого солдата, водителя грузовика, ехавшего в противоположную сторону (это была учебная поездка), хватило нервов не съехать с дороги, когда прямо перед ним на дорогу выбросили котенка. К счастью, животное не пострадало и убежало в поле. На другого выброшенного из машины котенка ехавшая позади женщина из-за шока не успела вовремя отреагировать и крохотный мышиный король погиб под колесами транспортного средства. «Все произошло так быстро. Сначала из окна машины вылетел одни котенок, а через 500 метров — другой. Мы сначала ничего не поняли! Все это так отвратительно и ужасно», — цитирует Валнер находившуюся за рулем женщину.

«К счастью, женщина не потеряла голову и поехала за котенком. Это история еще мне не совсем ясна, потому что человеческие эмоции кипят и поэтому сложно соединить обрывки данных, кто откуда приехал и что видел», — сказал Валнер. Как и Эстонское общество защиты животных, так и причастные к происшествию, обратились в полицию и, согласно последним данным, совершивший жестокий поступок, задержан. Однако не в Пайде, а в другой части Эстонии.

Валнер не знает, что случилось с тем котенком, который спасся, и отправился ли кто-то его искать. Он посоветовал местным жителям быть внимательными на случай, если котенок появится рядом с домами.

Котенок не совсем маленький, ему около 3-4 месяцев. Он пестрый — белого, черного и рыжего цвета.

«Машину нашли в Хаапсалу и по имеющейся информации в ней были две женщины», — сказал он. Были ли котята из этой машины, выбросили их из нее или нет, выясняет полиция. Полиция подтвердила, что 9 января в Ярвамаа, волость Тюри, деревня Кирна, на шоссе Пярну-Раквере под машину попал котенок. «Пайдеское отделение полиции получило заявление от защитников животных и сейчас выясняет обстоятельства происшедшего», — сообщает полиция.

Велнер констатирует, что это не первый раз, когда животных выкидывают из машины. «Еще одна связанная с котенком история давно случилось в Таллинне на улице Теллискиви. Перед людьми, поворачивавшими направо по улице Роху по направлению к Mööblimaja, бросили полиэтиленовый пакет. Поскольку это произошло в вечерний час пик, приостановить движение не было возможности и автомобили проехали по пакету, где было трое или четверо котят. Извините, но не помню их точное число. Но помню, что ни один из них не вышел», - рассказал он.

Читайте полностью в блоге Хейки Вальнера.