Вспышка острого инфекционного заболевания в Европе: Эстония в группе риска

С декабря в шведских СМИ появлялись заметки о распространении кори в Гётеборге. К настоящему моменту число заболевших возросло до 22, пишет rus.err.ee.

Из данных свежего рапорта о вирусных заболеваниях в Европе следует, что с 2016 по 2017 год заболеваемость корью выросла: например, в Чехии в позапрошлом году было 6 случаев заболевания, а в прошлом – 142, в Германии соответственно 319 и 919; Сербия с 8 декабря сообщила о 486 случаях кори и двух смертях, а в Латвии по состоянию на начало января было известно о четырех случаях заболевания (это первые случаи кори в стране после 2014 года).

В Эстонии в прежние годы регистрировали единичные случаи заболевания корью, и, как правило, заражение происходило в какой-то другой стране.

Те жители страны, кто не уверен в том, была ли у них сделана прививка от кори, могут это проверить в ряде лабораторий - например, в лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья можно проверить уровень антител к вирусу кори (IgG), однако это платная услуга и стоит она примерно 8,5 евро.