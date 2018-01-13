Ученые обнаружили необычный способ снизить риск развития рака

Короткоцепочечные жирные кислоты вырабатываются кишечными бактериями при переваривании фруктов и овощей. Они могут попадать в клетки кишечника и воздействовать на них. В ходе экспериментов исследователи использовали антибиотики для уменьшения количества бактерий в кишечнике мышей. Потом специалисты изучали образцы кала и клетки кишечного эпителия грызунов.

Также ученые добавляли короткоцепочечные жирные кислоты в человеческие клетки рака толстой кишки. Исследователи обнаружили, что эти кислоты способствовали кротонилированию - модификации белков, из-за которой гены могут "включаться" и "выключаться".

Кротонилирование активировалось благодаря ингибированию белка HDAC2. Предыдущие исследования показали: высокий уровень HDAC2 связан с увеличением риска колоректального рака. У мышей с меньшим количеством кишечных бактерий было больше HDAC2. Специалисты пришли к выводу, что управление кротонилированием с помощью диеты (введения в рацион фруктов и овощей) является эффективным средством профилактики колоректального рака.