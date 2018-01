Видео: Toyota представила 1000-сильный гибридный гиперкар GR Super Sport Concept

Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Токио, который откроется в конце текущей недели.

Гиперкар разработан спортивным подразделением Toyota - Gazoo Racing. В его конструкции использованы компоненты от спортивного прототипа TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), пишет Motor .

В числе прочего от этой гоночной машины гиперкару достался 2,4-литровый бензиновый твин-турбодвигатель с непосредственным впрыском, входящий в состав гибридной силовой установки, суммарная мощность которой составляет 1000 лошадиных сил.

