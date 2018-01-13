Видео: Toyota представила 1000-сильный гибридный гиперкар GR Super Sport Concept

Японский автогигант Toyota представил прототип мощнейшего гиперкара под названием GR Super Sport Concept, который призван дать представление о том, в каком направлении будет развиваться линейка спортивных машин этой марки.
Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Токио, который откроется в конце текущей недели.
Гиперкар разработан спортивным подразделением Toyota - Gazoo Racing. В его конструкции использованы компоненты от спортивного прототипа TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), пишет Motor.
В числе прочего от этой гоночной машины гиперкару достался 2,4-литровый бензиновый твин-турбодвигатель с непосредственным впрыском, входящий в состав гибридной силовой установки, суммарная мощность которой составляет 1000 лошадиных сил.
The unveiling of the GR Super Sport Concept as it happened! #Toyota #grsupersportconcept #TAS2018 pic.twitter.com/QHp4oPwnyL— Toyota Motor Corp. (@ToyotaMotorCorp) 12 января 2018 г.
Другой информации об этой модели Toyota пока не предоставила. В компании лишь отметили, что хотели этим концептом показать, как можно создавать спортивные машины из действующих гоночных моделей.
"Вместо того чтобы превращать серийные автомобили в гоночные, мы намерены разобраться, как использовать наше ноу-хау в различных гоночных сериях, включая ралли, в гражданских моделях", - заявил президент Gazoo Racing Сигеки Томояма.
В середине декабря минувшего года в Twitter-аккаунте Toyota сообщалось, что GR Super Sport Concept может принять участие в марафоне "24 часа Нюрбургринга 2018 года".
Ready to rock! GAZOO Racing Company president Shigeki Tomoyama unveils the GR Super Sport Concept at Tokyo Auto Salon 2018. #Toyota #grsupersportconcept #TAS2018 pic.twitter.com/pQJgZf18ch— Toyota Motor Corp. (@ToyotaMotorCorp) 12 января 2018 г.