В Сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy S9

Если верить этому снимку, то на смартфон установят 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1440*2880 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти, 12-Мп основную камеру с оптической стабилизацией и 8-Мп фронтальную камеру. Кроме того, в перечне характеристик упоминаются стереодинамики AKG, сканер радужной оболочки глаза, поддержка беспроводной зарядки и защита от пыли и воды по стандарту IP 68. Наконец, комплект поставки смартфона будет включать наушники, пишет Newsru.com.

Как напоминает Ferra , Samsung Galaxy S9 и его увеличенная версия Galaxy S9+, вероятно, станут первыми смартфонами, которые будут оснащаться 10-нм процессором Qualcomm Snapdragon 845. Однако эти чипы получат только смартфоны, предназначенные для рынка США, а остальные устройства будут оснащены фирменным чипом Exynos 9810.

В конце декабря сообщалось, что презентация новых флагманов Samsung может пройти на специальном мероприятии 25 февраля в преддверии открытия ежегодной выставки MWC в Барселоне.