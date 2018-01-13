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Мэрия Тарту призывает жителей сдавать елки для огненного шоу

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Новогодняя елка. Иллюстративное фото. | ФОТО: Elmo Riig/ Sakala

Жители Тарту могут в течение следующей недели принести отслужившие свое рождественские и новогодние елки на площадку между каналом Анне и рекой Эмайыги. К следующим выходным на этой площадке из деревьев будет сооружена художественная инсталляция для гигантского праздничного костра.

Об этом BNS сообщили в мэрии Тарту, отметив, что елки для огненного шоу можно приносить до пятницы, а само праздничное сожжение композиции при большом стечении зрителей состоится в субботу.

Пресс-служба мэрии напомнила, что жители Тарту также могут бесплатно сдавать рождественские и новогодние елки до конца января и в пункты приема отходов по адресу Туру 49 и Яама 72.

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