Мэрия Тарту призывает жителей сдавать елки для огненного шоу

Об этом BNS сообщили в мэрии Тарту, отметив, что елки для огненного шоу можно приносить до пятницы, а само праздничное сожжение композиции при большом стечении зрителей состоится в субботу.

Пресс-служба мэрии напомнила, что жители Тарту также могут бесплатно сдавать рождественские и новогодние елки до конца января и в пункты приема отходов по адресу Туру 49 и Яама 72.