Мэрия Тарту призывает жителей сдавать елки для огненного шоу
13 января 2018 г., 15:59
Жители Тарту могут в течение следующей недели принести отслужившие свое рождественские и новогодние елки на площадку между каналом Анне и рекой Эмайыги. К следующим выходным на этой площадке из деревьев будет сооружена художественная инсталляция для гигантского праздничного костра.
Об этом BNS сообщили в мэрии Тарту, отметив, что елки для огненного шоу можно приносить до пятницы, а само праздничное сожжение композиции при большом стечении зрителей состоится в субботу.
Пресс-служба мэрии напомнила, что жители Тарту также могут бесплатно сдавать рождественские и новогодние елки до конца января и в пункты приема отходов по адресу Туру 49 и Яама 72.