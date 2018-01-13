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Nokia сокращает 80 рабочих мест в Финляндии

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Контора Nokia. Иллюстративное фото. | ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Сетевая компания Nokia сокращает 80 рабочих мест в Финляндии. Большинство увольнений осуществится в первой половине текущего года, передает Yle.

По сообщению Nokia, компания первоначально готовилась сократить максимум 190 рабочих мест, но в ходе переговоров по сокращению персонала удалось договориться о размещении ряда увольняемых работников в другие отделы компании.

Nokia предлагает увольняемым работникам возможность принять участие в программе по поддержке трудоустройства. Большинство увольнений осуществится в первой половине текущего года.

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