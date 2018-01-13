Nokia сокращает 80 рабочих мест в Финляндии
13 января 2018 г., 16:24
Сетевая компания Nokia сокращает 80 рабочих мест в Финляндии. Большинство увольнений осуществится в первой половине текущего года, передает Yle.
По сообщению Nokia, компания первоначально готовилась сократить максимум 190 рабочих мест, но в ходе переговоров по сокращению персонала удалось договориться о размещении ряда увольняемых работников в другие отделы компании.
Nokia предлагает увольняемым работникам возможность принять участие в программе по поддержке трудоустройства. Большинство увольнений осуществится в первой половине текущего года.