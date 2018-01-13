Картина дня: медовый месяц Осиновского, выброшенные на дорогу котята и в Эстонию пришли морозы

В Таллинне в автобусе пострадала пассажирка: полиция ищет очевидцев

В пятницу, 12 января, около 13.37 на пульт дежурного поступило информация о ДТП в центре Таллинна, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читайте далее...

В Ярвамаа водитель вышвырнул котят прямо из движущегося автомобиля

«Кажется невероятным, но это произошло вчера в Ярвамаа, недалеко от перекрестка с круговым движением Кирна», — написал в своем блоге член правления Эстонского общества защиты животных и активист Хейки Валнер. Пассажиры трех автомобилей признали этот поступок чрезвычайно жестоким. Читайте далее...

Медовый месяц Осиновского в Южной Америке обернулся настоящим кошмаром

Медовый месяц министра труда и здоровья Евгения Осиновского в Аргентине обернулся настоящим кошмаром, так как владелец фирмы по прокату автомобилей решил востребовать с политика тысячи долларов за поломку повидавшей виды машины, а в случае неуплаты пригрозил министру проблемами с полицией. Читайте далее...

Вспышка острого инфекционного заболевания в Европе: Эстония в группе риска

В Европе участились случаи заболевания корью, например, в соседней Латвии, а в Эстонии болезнь пока не регистрировали, но исключать этого нельзя, сказала главный специалист Департамента здоровья по надзору за инфекционными заболеваниями Ирина Филиппова. Читайте далее...

Захоронение останков немецких солдат на Маарьямяги начнется в понедельник

Перезахоронение останков немецких солдат на Маарьямяги предположительно начнется в понедельник и может занять до трех недель. Читайте далее...

Видео: в порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером

В порту Барселоны при попытке причалить паром столкнулся с круизным судном. Читайте далее...

Топливные заправки теряют деньги: волостные власти проблемы не видят

Власти Мульги не верят, что жители волости стали чаще ездить за дешевым топливом в Латвию. Исполнительный директор Alexela Oil считает иначе. Читайте далее...

Фото читателей: зимнее утро поразило редким природным явление

Сегодня утром в районе Тартумаа и Йыгевамаа читатели Postimees заметили в небе интересное природное явление — гало. Читайте далее...

Галерея: одиноким пенсионерам Пыхья-Таллинна доставили пакеты помощи

Сегодня проживающие одиноко пенсионеры столичного района Пыхья-Таллинн получили от районной управы пакеты помощи. Читайте далее...