Фото читателей: зимнее утро поразило редким природным явлением
13 января 2018 г., 16:47
Сегодня утром в районе Тартумаа и Йыгевамаа читатели Postimees заметили в небе интересное природное явление — гало, передает Postimees.
Гало — это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны, в городах — вокруг уличных фонарей.
Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле.
Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.