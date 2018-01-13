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Фото читателей: зимнее утро поразило редким природным явлением

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Сегодня утром в районе Тартумаа и Йыгевамаа читатели Postimees заметили в небе интересное природное явление — гало, передает Postimees.

Гало — это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны, в городах — вокруг уличных фонарей.

Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле.

Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

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