Коалиция в Йыхви не хочет отправлять Нийну Негласон в отставку

«Мы обсудили вопрос об этом всей нашей коалицией и не нашлось ни одного человека, который бы посчитал, что Нийна должна подать в отставку, - сказал в интервью газете заместителт председателя фракции

Jõhvi Eest Меэлис Тинт, добавив, что окончательное решение в этой ситуации за самой Негласон. - Нам бы очень понравилось, если бы и другие фракции пришли бы к выводу, что задержание Нийны было чисто силовым приемом».

По словам Тинта, из всех членов городского собрания Йыхви Негласон лучше всего подходит для должности председателя. «Она ничего не совершила такого, за что бы должна была подать в отставку. Сейчас и вся остальная Эстония видит, что новость, которая пришла первой, что Негласон задержана якобы в связи с крупной взяткой, на самом деле была полнейшей чушью. Мы же знаем на сегодня, что ничего подобного не было», - подчеркнул Тинт.

Задержанные в минувший вторник утром по подозрению в коррупции председатель волостного собрания Йыхви Нийна Негласон, руководитель социальной службы Йыхвиской управы Сирли Таммисте и член правления Йыхвиского центра здоровья Corrigo Тийу Сепп позднее были отпущены на свободу.

В конце недели в интервью порталу новостей вещания rus.err Негласон рассказала о сути предъявленных ей Полицией безопасности (КаПо) подозрений.

"Суть предъявленного подозрения следующая: 12 октября 2017 года Йыхвиское волостное собрание приняло решение сдать в аренду фирме Corrigo OÜ недвижимость по адресу Кааре, 3. Я участвовала в голосовании по этому вопросу. Но на допросе мне сказали, что следовало взять самоотвод. И я признаю, что допустила ошибку", - рассказала Негласон rus.err.ee.