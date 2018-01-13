Опасные общественные места: где грязнее всего и стоит ли этого бояться

Никто особо не думает об этом, держась, например, за поручень эскалатора или же расплачиваясь наличными в магазине. А эти поверхности таят в себе много интересного. Всевозможные микроорганизмы могут являться патогенными – то есть возбудителями самых разных заболеваний. Вы можете вымыть руки, но пока открываете или закрываете кран, подхватите целый букет всевозможных бактерий.

Опасное сияние

Определить степень загрязненности патогенными бактериями невооруженным взглядом невозможно. Нужен специальный прибор, который реагирует на аденозинрифосфорную кислоту (АТФ) – нуклеотид, который играет очень важную роль в обмене веществ и энергии в живых организмах. Измерение концентрации АТФ дает возможность получить точную информацию о биологическом загрязнении любой поверхности. Помогает это сделать специальный прибор, который называется люминометр.

«Можно сказать так, что прибор является сверхчувствительным «измерителем» свечения, - рассказывает представитель Net-Foodlab OÜ Раймонд Охак. – При реакции энзима и содержащейся во всех клетках молекулы АТФ выделяется сверхмалое количество света и по степени интенсивности этого свечения можно определить и примерное количество клеток. То есть прибор обнаруживает всевозможные органические загрязнения на разных поверхностях».

Такое оборудование очень часто используют там, где необходимо строго следить за требованиями санитарно-гигиенических норм. Это медицина, производство косметики, пищевая промышленность.

Не берите пистолет

По данным исследования компании Kimberly-Clarke, самыми грязными оказались поверхности заправочных пистолетов на бензозаправках. Следом шли поручни общественного транспорта и эскалаторы в торговых центрах.

Лидерами по степени загрязненности можно также считать все общественные клавиатуры – будь то банкоматы или же кнопки домофона. Кстати, клавиатуры компьютеров, будь то домашние или же рабочие, также являются источниками самой разнообразной заразы.

«Если говорить о степени органического загрязнения, то очень грязными могут быть все поверхности, которые соприкасаются с микробами или органикой и не очищаются, - поясняет Раймонд Охак. – Например, покрытый биопленкой нож для разделки мяса и пол в мужской душевой кабине могут быть загрязнены в одинаковой степени».

Но мы все же чаще сталкиваемся с вынужденными соприкосновениями с другими поверхностями.

«Мне очень жаль кассиров, которые вынуждены принимать деньги от покупателей, - говорит Светлана. – Иногда такие типы стоят в очереди – с ними рядом даже дышать страшно. А сама я, когда расплачиваюсь, всегда использую перчатки».

Все кнопки дезинфицируются

Как говорит представитель Swedbank Маре Уус, клавиатуры всех банкоматов очищают трижды в месяц. А банкоматы SEB, как говорит пресс-секретарь Юлия Пийльман, очищаются как минимум раз в неделю или даже чаще, если поступили жалобы.

В магазинах основные точки соприкосновения с руками тоже регулярно чистят.

«Продуктовые корзины моем по мере необходимости, но не реже раза в два месяца, - говорит прес-секретарь Rimi Карин Батс. – Клавиатуры терминалов и кассовых аппаратов чистим по степени загрязнения, но регулярно – все необходимые дезинфицирующие средства имеются непосредственно у персонала».

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