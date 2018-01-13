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Смотрите, как в Таллиннском зоопарке прошел День орла

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Сегодня в Таллиннском зоопарке прошел День орла, в рамках которого была проведены экскурсия и игры.

Во время экскурсии посетители узнали много интересного о жизни орлов и посмотрели, как их кормят. Также прошло соревнование, участники которого проверили свое зрение - попробовали представить себя орлами и найти добычу.

Посетителям была предоставлена возможность посмотреть в аудитории центра экологического образования Таллиннского зоопарка фильм польского режиссера Иренеуша Чожнацки "Большой подорлик - птицы равной ему нет". Фильм дал представление об угрозе гибели, грозящей этому виду. Показ фильма открыл бывший директор зоопарка Мати Каал.

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