Макрон предложил включить в наследие ЮНЕСКО багет, а российский депутат – пельмени

Пивоваренная культура Бельгии уже включена в нематериальное наследие, и Макрон хочет того же для знаменитого тонкого батона: «Багет - это повседневная жизнь французов, а хлеб - особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов». Он добавил, что французскому багету «завидуют во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия». (Цитата по ТАСС)

Ранее в декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была внесена неаполитанская традиция приготовления пиццы.

В списке нематериального наследия ЮНЕСКО также фигурируют неаполитанская пицца, плов, таджикский оши палав.

Депутаты предлагают пельмени

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов заявил в эфире радио «Говорит Москва», что в России тоже есть блюдо, достойное ЮНЕСКО.

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени... Куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: „Какие прекрасные пельмени!“ Я думаю, что пельмени - это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями», - указал депутат.