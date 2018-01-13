Штаб Путина рапортовал о сборе полумиллиона подписей и не собирается останавливаться

Собирать подписи за самовыдвиженца его штаб начал 5 января и управился за неделю - со средней скоростью более 60 тысяч в сутки.

"На утро субботы собрано 538 тысяч 113 подписей в поддержку Путина, сбор по-прежнему идет в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах РФ, - заявил Кондрашов. - Несмотря на то, что в Центризбирком мы можем сдать не более 315 тысяч подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину".

Для дополнительного сбора подписей штаб решил "дополнительно напечатать 20 тысяч подписных листов, которых хватит еще на 200 тысяч подписей". "Изготовление дополнительных подписных листов будет проводиться за счет избирательного фонда кандидата", - подчеркнул пресс-секретарь.

В Центризбиркоме РФ в пятницу уточнили, что самовыдвиженец может сдать не более 315 тысяч подписей, из них проверят 60 тысяч. "Если самовыдвиженец, то (он может представить) не более 315 тысяч, если партийный кандидат - не более 105 тысяч", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина. Если в выбранных 60 тысячах подписей обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей, добавила она.

На выборах в качестве кандидатов зарегистрированы пока только кандидаты от партий - Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Им подписи собирать не надо.

Выборы президента пройдут 18 марта.