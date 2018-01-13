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В Финляндии свирепствуют зимние вирусные заболевания

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Врач. Фото иллюстративное. | ФОТО: Aleksandr Kondratuk/Sputnik

Около 200 детей доставлены в больницу в связи с заболеванием респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе, передает Yle.

Согласно данным ведомства здоровья и социального развития THL, всего за прошлую неделю было выявлено более 500 случаев заболевания,  Респираторно-синцитиальный вирус может стать причиной инфекций нижних дыхательных путей у пациентов всех возрастов.

Дети и и пожилые люди в результате инфицирования могут заболеть в том числе воспалением легких. В детской больнице Ластенклиникка в Хельсинки на данный момент находятся более десяти малышей возрастом до полугода, заразившихся вирусом.

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