В Финляндии свирепствуют зимние вирусные заболевания

Согласно данным ведомства здоровья и социального развития THL, всего за прошлую неделю было выявлено более 500 случаев заболевания, Респираторно-синцитиальный вирус может стать причиной инфекций нижних дыхательных путей у пациентов всех возрастов.

Дети и и пожилые люди в результате инфицирования могут заболеть в том числе воспалением легких. В детской больнице Ластенклиникка в Хельсинки на данный момент находятся более десяти малышей возрастом до полугода, заразившихся вирусом.