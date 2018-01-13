Чехия: друг Москвы Земан может проиграть выборы

В субботу завершился первый тур президентских выборов в Чехии. 73-летний Милош Земан занял первое место среди девяти кандидатов, набрав 39% после подсчета практически всех голосов. У его главного соперника Иржи Драгоша - 26,3%.

Явка избирателей в первом туре составила 63%.

Во втором же туре, как утверждают социологи, шансы Земана и бывшего президента Академии наук, 68-летнего Иржи Драгоша примерно равны, а некоторые опросы предрекают победу Драгоша. Второй тур пройдет через две недели после первого.

В русскоязычном информационном пространстве в последние годы довольно много писали и говорили о Земане, поскольку этот любитель эпатажа - один из очень немногих высокопоставленных европейских политиков, которые говорят приятные Москве вещи.

Земан неоднократно высказывался за отмену санкций против России, в том числе совсем недавно - в ноябре, во время визита в Москву.

Перед этим, в октябре 2017-го, президент Чехии, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, назвал аннексию Крыма Россией «свершившимся фактом» и предложил взыскать с России в пользу Украины какую-нибудь компенсацию за полуостров.

Сразу после британского референдума о членстве в Евросоюзе Земан предложил провести референдум о членстве Чехии и в ЕС, и в НАТО. Правда, при этом президент подчеркнул, что сам он - за то, чтобы Чехия оставалась в обеих организациях.

Одновременно Земан критиковал Брюссель за политику в области иммиграции и, хотя в Чехии почти совсем нет ближневосточных и африканских иммигрантов, это нравится большой части электората.

«У некоторой части чешских избирателей аллергия на идею квот на прием беженцев и тому подобные требования Брюсселя, и то, что Земан выступает против этого, - это для них плюс, и они будут голосовать за него именно за это», - отмечает доцент кафедры политологии Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов.

Журналист газеты Hospodarske Noviny, бывший корреспондент в Москве Ондржей Соукуп полагает, что на самом деле для Земана тематика Евросоюза и отношений с Россией - лишь инструмент в политике.

«Внешнеполитическая тема - только часть кампании, и не самая важная. Земан целенаправленно разделяет общество на своих сторонников и врагов, [...] в этом ключе он использует и внешнеполитические темы. Когда его избрали, он приказал на Граде повесить флаг ЕС и говорил, что надо побыстрее принять евро, ибо его предшественник был евроскептиком. Но его избиратели - тоже, и потому Земан теперь говорит об идиотах из Брюсселя. Отношение к ЕС и НАТО важно только для части противников Земана. Сам президент его использует скорее для троллинга», - считает Соукуп.

Большинство чехов, как говорит Сулейманов, считает, что их страна должна быть частью Запада, Евросоюза и НАТО. Это - избиратели Иржи Драгоша.