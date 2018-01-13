Гонку «Десант в Утриа» выиграли разведчики Сил обороны

В этом году победителем в традиционной военно-спортивной игре «Десант в Утриа» стала команда Разведывательного батальона (Scoutspataljon) Сил обороны в составе Валдо Хяльвина, Прийта Лиллеметса, Вирко Луйде и Янари Яансоо.
13 января 2018 г., 19:21
Вторыми к финишу пришли участники команды Пярнуской дружины Кайтселийта, на третьем месте – команда «Калев» Таллиннской дружины ополчения. Об этом сообщил BNS представитель Общества «Эрна», главного организатора состязаний.
Лучшей среди зарубежных оказалась польская команда, которая завершила гонку 13-й. Женская команда Морского дивизиона Таллиннской дружины Кайтселийта финишировала 15-й.
Начавшееся в четверг состязание продолжалось почти 40 часов, в течение которых участники гонки пешком преодолели около сотни километров. Сошли с дистанции пять команд.