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Гонку «Десант в Утриа» выиграли разведчики Сил обороны

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Участники "Десанта в Утриа". | ФОТО: Kaitseliit

В этом году победителем в традиционной военно-спортивной игре «Десант в Утриа» стала команда Разведывательного батальона (Scoutspataljon) Сил обороны в составе Валдо Хяльвина, Прийта Лиллеметса, Вирко Луйде и Янари Яансоо.

Вторыми к финишу пришли участники команды Пярнуской дружины Кайтселийта, на третьем месте – команда «Калев» Таллиннской дружины ополчения. Об этом сообщил BNS представитель Общества «Эрна», главного организатора состязаний.

Лучшей среди зарубежных оказалась польская команда, которая завершила гонку 13-й. Женская команда Морского дивизиона Таллиннской дружины Кайтселийта финишировала 15-й.

Начавшееся в четверг состязание продолжалось почти 40 часов, в течение которых участники гонки пешком преодолели около сотни километров. Сошли с дистанции пять команд.

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