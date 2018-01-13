Твит «Спартака» вызвал гнев борцов с расизмом в футболе

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который весь день 13 января ведет официальный «Твиттер» клуба, снял видео о тренировке своих партнеров по команде - Луиса Адриано, Педро Роша и Фернандо.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», - сказал Джикия, наведя камеру на Луиса Адриано.

Судя по тону высказывания и реакции улыбавшегося в ответ Адриано, Джикия говорил это в шутку. Тем не менее, в Европе подобные обороты речи в отношении чернокожих являются неприемлемыми и оскорбительными.

«Спартак» проводит зимние сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, где готовится ко второй половине сезона российской Премьер-лиги.

«Расизм - это крупнейшая проблема, с которой Россия сталкивается в год проведения у себя чемпионата мира по футболу. Подобные высказывания демонстрируют отношение части населения в этой стране к некоторым меньшинствам», - подчеркнул Пиара Повар.

«Крупнейшему в России клубу не пристало терпеть и распространять расистские заявления подобного рода, - заявил глава Fare. - Недавно на клуб были наложены санкции за антиисламские скандирования на стадионе, но это послание явно не дошло до руководства клуба».

Позднее Георгий Джикия заявил в размещенном им видеоклипе, что в клубе «Спартак» нет места расизму.

Спортивный отдел Би-би-си обратился к «Спартаку» за разъяснениями.

Организация Kick It Out, борющаяся с дискриминацией в футболе, заявила: «Этот пост на официальном аккаунте московского „Спартака“ в очередной раз подтверждает существование предрассудков в отношении чернокожих в России... Это еще одно напоминание о том, что российскому футболу, как и всему футболу в целом, необходимо еще много сделать для искоренения расизма во всех его проявлениях».

Обвинения и санкции

В сентябре на матче юношеской лиги УЕФА в Москве в адрес нигерийского футболиста английского клуба «Ливерпуль» Бобби Адеканье на стадионе звучали расистские распевки болельщиков «Спартака».

Тогда УЕФА ввела в отношении клуба «Спартак» санкции, в результате которых было на 500 мест ограничено число болельщиков на матче, проводившемся на стадионе академии клуба.

Защитник «Спартака» Леонид Миронов был также обвинен в расистских оскорблениях нападающего клуба «Ливерпуль» Райана Брюстера.

Этот инцидент произошел в декабре в ходе матча молодежной лиги УЕФА на стадионе «Прентон-Парк» в Англии, в котором «Ливерпуль» победил со счетом 2-0.

УЕФА заявила, что этот инцидент будет рассмотрен ее дисциплинарной комиссией.