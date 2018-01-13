«Смерть Сталина»: шел на комедию, а попал...

Один из факторов сильнейшего (и редчайшего по нашим мелкосопочным временам) воздействия на зрителя фильма «Смерть Сталина» – ровно то, что идете вы на комедию. Прием не нов: «Чайка» Чехова тоже заявлялась как комедия, чем, надо думать, и брала тех, кто шел в театр без предвзятых идей. Недаром дзен-буддийские монахи били послушников посохом; чем сильнее шок, тем сильнее и просветление.

В случае «Смерти Сталина» дело осложняется тем, что снял ее Армандо Ианнуччи, известный фарсовыми, истерически смешными, откровенно матерными политкомедиями вроде сериала «В петле» или фильма «В гуще событий». Представьте себе английский мат-перемат из уст столпов государства, которые все показаны такими же глупыми и смешными, как мы, ну или даже хуже. Трейлер «Смерти Сталина» обещает то же самое. Двое бегут по лесу: «Гонка началась, надо придумать план действий!» – кричит Хрущев, а отстающий Каганович умоляет: «Я не могу интриговать на бегу!..» Еще одна сцена с Хрущевым: «Я – миротворец! Кто против меня – поставлю раком!» А вот маршал Жуков говорит Никите Сергеевичу о Берии: «Я Берлин взял! С жирдяем в пенсне как-нибудь разберусь!..»

Так что, если вы после такого решились на поход в кино, у вас есть все основания идти на комедию про клюквенный сталинский совок. Потому что – ну что Ианнуччи или авторы комикса, по которому снят фильм, понимают в советских реалиях? Никто и не скрывает: это фарс с неистощимой английской матерщиной, для разнообразия вложенной в уста Сталина, Берии, Хрущева, Маленкова и иных прочих. Лично я предвкушал недобрую британскую комедию – и надеялся, что шотландец Ианнуччи по заветам Набокова истребляет тиранов смехом. Согласитесь, это было бы классно: вечной памяти программа «Куклы» с поправкой на эпоху и специфически британский юмор. Ничего плохого я в таких фильмах не вижу, только хорошее, хотя унылые патриоты, наверное, не снесут глумления над «святынями»... Я шел на комедию, а попал на совсем другое кино.

Берия, Хрущев, Жуков и все-все-все

Не поймите неправильно: элементы сортирно-постельного и абсурдно-идиотического юмора а-ля «Гуща событий» в «Смерти Сталина» наличествуют. Для не владеющих языком Шекспира они скрашены русскими субтитрами, но – имеющий уши да услышит. Не распознать бесконечные fuck, shit, cunt и прочее в этом кино невозможно.

Но тут и возникает загвоздка. Местами смешно именно что истерически. Маленков, глядя на подросшую школьницу, с которой фотографировался Сталин: «Я просил маленькую девочку, а вы что мне привели? Она размером со страуса!» Он же, наблюдая за тем, как гримируют Сталина в гробу: «Что вы его пудрите? Он вам все-таки не Кларк Гейбл!». Местами – да, обрывки комедии наблюдаются. Обрывки комедии в совсем другом фильме.