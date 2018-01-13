Из Сирии сообщают о газовой атаке в пригороде Дамаска

По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный для зарина запах вскоре после ракетного удара, нанесенного проправительственными войсками по Восточной Гуте.

По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.

Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной проправительственными силами, помощь которым оказывают российские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической.

С начала гражданского конфликта в Сирии в марте 2011 года стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Чаще всего речь шла об атаках с применением зарина. Факты применения зарина в ходе некоторых атак были подтверждены международными организациями.

Повстанцы, активисты и ряд стран неоднократно обвиняли в использовании зарина правительственные силы, однако официальный Дамаск последовательно отрицает обвинения в применении химического оружия.

На этой неделе верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.

«В Восточной Гуте, где разрушительная осада привела к гуманитарной катастрофе, жилые кварталы подвергаются ударам с земли и с воздуха днем и ночью. Мирные жители вынуждены скрываться в подвалах домов», - заявил Зейд Раад аль-Хусейн.

Восточная Гута является стратегически важной территорией для всех сторон конфликта в Сирии. Контролирующие эту территорию повстанцы могут вести отсюда обстрел и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвам среди мирного населения сирийской столицы.

Рост напряженности

Юсуф Ибрагим, который живет в подвале дома в контролируемом повстанцами городе Хараста-эль-Басаль (близ Восточной Гуты) рассказывает о происходящем.

«Сегодня не так тяжело, как вчера, потому что пока не летают военные самолеты, нет массированного артобстрела... например ракетами класса земля-земля, целью для которых служат здания и население Харасты», - говорит Юсуф Ибрагим.

«Все жители остаются в подвальных помещениях, фактически они живут в подвалах из-за частных и массированных артобстрелов», - рассказывает он.

На прошлой неделе благотворительные организации сообщили, что только за 10 дней по меньшей мере 10 больниц, находящихся на контролируемой повстанцами территории, подверглись артиллерийскому обстрелу или ударам с воздуха.

По словам представителя объединения медицинских благотворительных организаций, работающих в Сирии, атаки в конце декабря - начале января стали самыми разрушительными и жестокими за последние 12 месяцев.

Недостаток запасов продуктов питания приводит к тому, что население этого района страдает от недоедания. В одном из последних докладов ООН о ситуации в Сирии говорится, что многие жители Восточной Гуты вынуждены есть корм для скота, чтобы выжить.

Поступали сообщения, что несколько человек погибли от голода.

Восточная Гута в 2017 году была объявлена Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации. Несмотря на это, район до сих пор подвергается ударам и артиллерийскому обстрелу.

Правительственные силы перекрыли многие ведущие в этот район дороги, которые использовались для неофициальных поставок еды и лекарств. Теперь местные жители могут рассчитывать только на официальную гуманитарную помощь, которая доставляется в район с разрешения Дамаска.

В начале января силы Башара Асада также предприняли успешное наступление в районе еще одной зоны деэскалации - в провинции Идлиб. Этот шаг правительственных сил вызвал напряженность в отношениях Турции, России и Ирана.

Анкара призвала Москву и Багдад остановить наступление сил Асада в Идлибе.