Жданок сложит мандат депутата Европарламента

Она сообщила агентству BNS, что уже обратилась в Европарламент с заявлением о сложении мандата и вскоре планирует вернуться в Латвию. Жданок намерена возглавить предвыборную кампанию РСЛ, а ее участие в выборах Сейма будет зависеть от постановления Конституционного суда (КС).

Закон в настоящее время запрещает участвовать в выборах Сейма лицам, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии, Интерфронте, Объединенном совете рабочих коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или его региональных комитетах.

Жданок оспорила в КС ограничения избирательных прав для членов этих организаций. После 13 января 1991 года она состояла в компартии, поэтому закон запрещает ей участвовать в парламентских выборах.

Предполагается, что место Жданок в Европарламенте займет политик РСЛ Мирослав Митрофанов.

РСЛ подчеркивает, что 2018 год будет решающим для судьбы русских в Латвии. «От нас зависит - быть или не быть русским школам, отстоим ли мы право на родной язык для будущих поколений», - говорится в заявлении партии для СМИ.

В настоящее время РСЛ в Сейме не представлен. На предыдущих выборах в 2014 году партия не преодолела 5%-ного барьера, чтобы пройти в парламент.

Жданок впервые была избрана в Европарламент в 2004 году и проработала три созыва подряд. В Европарламенте она представляет группу Зеленые - Европейский свободный альянс.