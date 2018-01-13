Рийгикогу готовится к капитальному ремонту замка Тоомпеа

За импозантным фасадом дворца скрывается целый комплекс построек, самые старые из которых датируются началом XIII века, но даже самой новой части – так называемому южному крылу – уже более 80 лет, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Самые большие проблемы связаны с системой отопления, вентиляцией и с освещением. Система отопления построена давно, нестабильна, ее невозможно регулировать», - сказал заведующий хозяйственным отделом Канцелярии Рийгикогу Арго Коппель и добавил, что из-за этого в одних частях здания прохладно, а в других батареи слишком горячие, то есть одним людям приходится держать окна открытыми, а другие в это же время мерзнут.

В случае капитального ремонта, запланированного на начало следующего десятилетия, парламенту придется подыскать себе на пару лет временное пристанище.