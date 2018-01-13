Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Рийгикогу готовится к капитальному ремонту замка Тоомпеа

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Здание парламента Эстонии (Рийгикогу). | ФОТО: Сандер Ильвест

Парламенту Эстонии, возможно, придется временно переехать из зданий на Тоомпеа: Канцелярия Рийгикогу намерена перестроить там все инженерные системы.

За импозантным фасадом дворца скрывается целый комплекс построек, самые старые из которых датируются началом XIII века, но даже самой новой части – так называемому южному крылу – уже более 80 лет, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Самые большие проблемы связаны с системой отопления, вентиляцией и с освещением. Система отопления построена давно, нестабильна, ее невозможно регулировать», - сказал заведующий хозяйственным отделом Канцелярии Рийгикогу Арго Коппель и добавил, что из-за этого в одних частях здания прохладно, а в других батареи слишком горячие, то есть одним людям приходится держать окна открытыми, а другие в это же время мерзнут.

В случае капитального ремонта, запланированного на начало следующего десятилетия, парламенту придется подыскать себе на пару лет временное пристанище.

Наверх