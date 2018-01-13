Руни помог раскрыть заработавшего миллион фунтов преступника

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни помог поймать британца Дэвида Ренни, который заработал миллион фунтов на продаже поддельной клубной атрибутики. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.
13 января 2018 г., 22:18
Мошенник занимался продажей футболок с подделанными подписями звезд футбола, в том числе Руни. Форвард подтвердил, что его роспись на одной из маек была фальшивой, и предоставил образец настоящей отметки.
Ренни был признан виновным в мошенничестве в пятницу, 12 января, и будет отправлен в тюрьму. Его супруга, которая также была замешана в схему, ожидает оглашения своего наказания.
Руни перешел в «Эвертон» летом 2017-го из «Манчестер Юнайтед». В составе «ирисок» он начинал свою карьеру. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов в 27 матчах во всех турнирах.
Руни - самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Летом 2017-го игрок прекратил выступать за национальную команду.