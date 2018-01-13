Руни помог раскрыть заработавшего миллион фунтов преступника

Мошенник занимался продажей футболок с подделанными подписями звезд футбола, в том числе Руни. Форвард подтвердил, что его роспись на одной из маек была фальшивой, и предоставил образец настоящей отметки.

Ренни был признан виновным в мошенничестве в пятницу, 12 января, и будет отправлен в тюрьму. Его супруга, которая также была замешана в схему, ожидает оглашения своего наказания.

Руни перешел в «Эвертон» летом 2017-го из «Манчестер Юнайтед». В составе «ирисок» он начинал свою карьеру. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов в 27 матчах во всех турнирах.

Руни - самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Летом 2017-го игрок прекратил выступать за национальную команду.