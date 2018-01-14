В Эстонию прибывает с визитом очередной высокопоставленный гость

Премьер-министры Юри Ратас и Ларс Лёкке Расмуссен в воскресенье посетят военный городок в Тапа, где встретятся с военнослужащими из боевой группы НАТО, сообщила пресс-служба правительства. Во встрече примут участие министр обороны Эстонии Юри Луйк и министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен.

На предстоящей в понедельник встрече Ратас и Расмуссен обсудят эстонско-датские отношения, в том числе темы применения цифровых технологий, сотрудничество в НАТО и актуальные вопросы ЕС.

В прошлую среду на авиабазу Эмари под Таллинном прибыл основной личный состав механизированной пехотной роты Сил обороны Дании, входящей в состав тактической группы НАТО. В четверг в порт Палдиски была доставлена боевая техника подразделения, в том числе, боевые машины пехоты CV90, сообщила BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Датские военные в порядке ротации приняли эстафету службы в составе группы НАТО в Эстонии у французских коллег, которые отправятся нести службу в Литве.

Тактическая группа НАТО из 1200 британских, французских и датских военнослужащих приступила к службе в Тапа в начале апреля 2017 года в составе 1-й пехотной бригады. Подразделение вооружено танками Challenger 2, боевыми машинами пехоты Warrior и самоходными артиллерийскими установками AS90.

Ведущим государством в тактической группе является Великобритания.