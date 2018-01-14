Галерея: рядом с авиабазой Эмари находится необычное кладбище

Сейчас с авиабазы Эмари взлетают истребители НАТО, а несколько десятилетий назад здесь находился аэродром Советской армии. Об авиакатастрофах тех лет напоминают необычные могилы на военном кладбище летчиков, пишет Postimees.
"Там похоронена целая уйма солдат, погибших в результате атак лесных братьев", - рассказывает Андрес Эрикс, который с 1977 по 1989 год возглавлял радиоремонтную группу на аэродроме Эмари. Насколько ему известно, таких могил 1940-х годов должно быть около пары десятков, но они не обозначены.
В советское время на кладбище стали устанавливать детали самолетов в память о летчиках, которые погибли, выполняя службу на базе Эмари. Эрикс утверждает, что погибших летчиков не хоронили на кладбище военно-воздушных сил: их прах отправляли на родину. "От упавших летчиков мало что уцелело, но хоронили их как подобает", - говорит Эрикс. Тогда было принято, что самолет, увозивший прах на родину погибших, делал над аэродромом круг и, так сказать, махал крыльями.
Насколько известно Эриксу, лишь один погибший в Эмари летчик похоронен в Эстонии, его прах покоится в Таллинне на кладбище Сил обороны. Также Эрикс сообщил, что фрагменты самолетов, установленные на могилах, не являются частями разбившихся летательных аппаратов. "От упавшего самолета практически ничего не остается, только маленькие кусочки", - пояснил он. В качестве необычных надгробий использовали части самолетов, признанных непригодными для полетов.
"Один памятник побольше посвящен тем, кто погиб в результате столкновения самолета и грузовика. Тогда сгорели 12 человек", - вспоминает Эрикс о трагедии, произошедшей 12 апреля 1978 года. Среди погибших были и курсанты, и офицеры. "Это была страшная картина", - говорит он. Прах всех погибших отправили на родину.
Тогда техническая команда летной эскадрильи ехала из Эмари на свое рабочее место под Падизе на крытом брезентом грузовике. В то же время по рулежной дорожке двигался самолет, который врезался в бензобак грузовика. Произошел взрыв, брезент загорелся. 12 человек погибли, многие получили ожоги.
Когда в 1990-х годах в Эстонии вошла в моду кража металла, Эрикс опасался, что и кладбище будет разграблено, но, к счастью, этого не произошло. По его словам, за кладбищем ухаживают учителя местной школы, которые наводят здесь порядок перед 9 мая. Ходят сюда и сотрудники посольства России. "Это правильно. Раз мы поддерживаем порядок на немецких могилах, хорошо, что русские заботятся о своих", - считает Эрикс.
В Департаменте охраны памятников старины сообщили, что военное кладбище летчиков не числится как памятник старины, также под защитой не находится ни одна из имеющихся там могил.
Как пишет Википедия, первое захоронение на кладбище произошло в 1949 году, позже здесь использовались надгробия со старого мызного кладбища Эмари. Старое мызное кладбище к настоящему времени уничтожено.