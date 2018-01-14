Галерея: рядом с авиабазой Эмари находится необычное кладбище

"Там похоронена целая уйма солдат, погибших в результате атак лесных братьев", - рассказывает Андрес Эрикс, который с 1977 по 1989 год возглавлял радиоремонтную группу на аэродроме Эмари. Насколько ему известно, таких могил 1940-х годов должно быть около пары десятков, но они не обозначены.

В советское время на кладбище стали устанавливать детали самолетов в память о летчиках, которые погибли, выполняя службу на базе Эмари. Эрикс утверждает, что погибших летчиков не хоронили на кладбище военно-воздушных сил: их прах отправляли на родину. "От упавших летчиков мало что уцелело, но хоронили их как подобает", - говорит Эрикс. Тогда было принято, что самолет, увозивший прах на родину погибших, делал над аэродромом круг и, так сказать, махал крыльями.

Фрагменты самолетов на кладбище в Эмари. | ФОТО: Tairo Lutter

Насколько известно Эриксу, лишь один погибший в Эмари летчик похоронен в Эстонии, его прах покоится в Таллинне на кладбище Сил обороны. Также Эрикс сообщил, что фрагменты самолетов, установленные на могилах, не являются частями разбившихся летательных аппаратов. "От упавшего самолета практически ничего не остается, только маленькие кусочки", - пояснил он. В качестве необычных надгробий использовали части самолетов, признанных непригодными для полетов.

"Один памятник побольше посвящен тем, кто погиб в результате столкновения самолета и грузовика. Тогда сгорели 12 человек", - вспоминает Эрикс о трагедии, произошедшей 12 апреля 1978 года. Среди погибших были и курсанты, и офицеры. "Это была страшная картина", - говорит он. Прах всех погибших отправили на родину.

Тогда техническая команда летной эскадрильи ехала из Эмари на свое рабочее место под Падизе на крытом брезентом грузовике. В то же время по рулежной дорожке двигался самолет, который врезался в бензобак грузовика. Произошел взрыв, брезент загорелся. 12 человек погибли, многие получили ожоги.

В Международный день космонавтики в Эмари погибли 12 человек. | ФОТО: Tairo Lutter

Когда в 1990-х годах в Эстонии вошла в моду кража металла, Эрикс опасался, что и кладбище будет разграблено, но, к счастью, этого не произошло. По его словам, за кладбищем ухаживают учителя местной школы, которые наводят здесь порядок перед 9 мая. Ходят сюда и сотрудники посольства России. "Это правильно. Раз мы поддерживаем порядок на немецких могилах, хорошо, что русские заботятся о своих", - считает Эрикс.

В Департаменте охраны памятников старины сообщили, что военное кладбище летчиков не числится как памятник старины, также под защитой не находится ни одна из имеющихся там могил.

Надгробия на мызном кладбище в Эмари стали использовать в качестве надгробий для новых могил. | ФОТО: Tairo Lutter

Как пишет Википедия, первое захоронение на кладбище произошло в 1949 году, позже здесь использовались надгробия со старого мызного кладбища Эмари. Старое мызное кладбище к настоящему времени уничтожено.