Галерея: ездовые собаки катают всех желающих у подножья Суур-Мунамяги

В субботу за кафе Суур Муна в упряжку запрягли девять собак породы аляскинский хаски, маламутов и сибирского хаски. Желающие могли сделать на упряжке круг в несколько километров.

По словам руководящего упряжкой Раина Неиманна, упряжка достигает скорость 10-15 км/ч, в зависимости от спуска или подьема.

Особенно натренированные собаки могут вести упряжку со скоростью 50-60 км/ч.

По словам Неиманна, в упряжку запрягают 9-16 собак, поскольку управление упряжкой с большим количеством собак становится трудным.

Всего семья Неиманн владеет 54 собаками, которые находятся на псарне в Рыуге.