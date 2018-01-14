Галерея: ездовые собаки катают всех желающих у подножья Суур-Мунамяги

Галерея: ездовые собаки катают всех желающих у подножья Суур-Мунамяги3
14 января 2018 г., 12:42
У подножья горы Суур-Мунамяги можно весело прокатиться на привезенных из Рыуге собачьих упряжках, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В субботу за кафе Суур Муна в упряжку запрягли девять собак породы аляскинский хаски, маламутов и сибирского хаски. Желающие могли сделать на упряжке круг в несколько километров.
По словам руководящего упряжкой Раина Неиманна, упряжка достигает скорость 10-15 км/ч, в зависимости от спуска или подьема.
Особенно натренированные собаки могут вести упряжку со скоростью 50-60 км/ч.
По словам Неиманна, в упряжку запрягают 9-16 собак, поскольку управление упряжкой с большим количеством собак становится трудным.
Всего семья Неиманн владеет 54 собаками, которые находятся на псарне в Рыуге.