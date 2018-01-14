Таави Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас прокомментировал на своей странице в Facebook недавнее заявление Эдгара Сависаара. Бывший лидер Центристской партии написал, что если бы он был гражданином России, то голосовал бы на выборах президента РФ за Владимира Путина.
"Приятно видеть, что маски, которые уже в течение долгого времени еле держались на лице, окончательно сброшены", - написал Рыйвас.
"Если считать сильными сторонами экономическое отставание, военное нападение на соседние страны и отрицание правового государство, то тогда действительно можно сказать, что поддерживаемый Сависааром кандидат на пост президента РФ является сильным руководителем", - считает депутат.
По оценке основателя Центристской партии, Путин - сильный и целеустремленный президент, который подходит людям в России. "Я как центрист скажу, что в мире сейчас сложное время, и в это время нужны сильные государственные лидеры", - написал Сависаар, добавив, что, если бы он был гражданином РФ, он и сам голосовал бы за Путина. "Желаю, чтобы год собаки стал для него успешным. Собаки - преданные друзья, желаю ему преданных соратников в этом году", - написано в публикации.