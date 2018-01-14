Таави Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены

"Приятно видеть, что маски, которые уже в течение долгого времени еле держались на лице, окончательно сброшены", - написал Рыйвас.

"Если считать сильными сторонами экономическое отставание, военное нападение на соседние страны и отрицание правового государство, то тогда действительно можно сказать, что поддерживаемый Сависааром кандидат на пост президента РФ является сильным руководителем", - считает депутат.

По оценке основателя Центристской партии, Путин - сильный и целеустремленный президент, который подходит людям в России. "Я как центрист скажу, что в мире сейчас сложное время, и в это время нужны сильные государственные лидеры", - написал Сависаар, добавив, что, если бы он был гражданином РФ, он и сам голосовал бы за Путина. "Желаю, чтобы год собаки стал для него успешным. Собаки - преданные друзья, желаю ему преданных соратников в этом году", - написано в публикации.