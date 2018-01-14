Живущего в автобусе колясочника выставили из "дома"

По словам члена правления Kuressaare Soojus Пауля Леэмета, они обратились в полицию в связи с тем, что на их территории поселился посторонний человек, пишет Saarte Hääl. Леэмет добавил, что раньше говорил с горуправой и неоднократно беседовал с Эдмундом, и тот якобы обещал покинуть территорию, но до сих пор этого не сделал.

"Человек находится на нашей территории без разрешения, делает там что хочет и, если что-то с ним случится, отвечать будем мы. Другая проблема в том, что микроавтобус преграждал путь машине для перевозки топлива", - сказал Леэмет.

По словам руководителя курессаареского дома по уходу Эне Вахтер, сейчас с Эдмундом ведутся переговоры, чтобы он все же переселился на социальную жилплощадь. Она добавила, что при нынешних холодах Эдмунд может всегда прийти в приют. Она надеется, что Эдмунда все же удастся переубедить, и он согласится на предлагаемую ему жилплощадь. "Мы и раньше говорили с ним на эту тему. Сейчас он время от времени посещает дневной центр, но оставаться на улице Воолу он не хочет. Это личный выбор, к сожалению, мы не можем ни к чему принуждать", - сказала Вахтер.

Фотографии выдворения Эдмунда можно посмотреть ЗДЕСЬ.