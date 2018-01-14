Путин сравнил мумию Ленина с мощами святых

По словам Путина, вера укрепляла страну "в совсем жесткие богоборческие годы". Однако тогда "одновременно создавали новую религию". "Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравится, но я скажу так, как я думаю… Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле, - свобода, равенство, братство, справедливость - это все заложено в священном писании, это все там есть", - заявил президент РФ.

Путин сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. "Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет? В Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", - сказал он.

"А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", - указал президент России.

"Ничего нового по сути тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", - резюмировал Владимир Путин.

Тело вождя большевиков Владимира Ленина забальзамировано и хранится в мавзолее на Красной площади в центре Москвы. Вопрос о возможности его захоронения вновь активно обсуждался в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции.

По данным социологов, это предложение делит россиян напополам. Осенний опрос "Левада-центра" показал, что за и против захоронения выступает ровно по 41% опрошенных.

В начале сентября правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина, чем порадовало коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.

В ноябре к дискуссии подключился глава Чечни Рамзан Кадыров, предложив захоронить тело вождя. В Кремле ему ответили, что этот вопрос сейчас не обсуждается, а Зюганов назвал слова Кадырова болтовней. Глава Чечни потребовал от него извинений, но Зюганов отказался извиняться.