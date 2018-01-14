Смотрите и сравнивайте: российский логотип против эстонского бренда

В ноябре 2017 года после долгого процесса отбора Россия представила новый туристический логотип.
14 января 2018 г., 14:07
В 2015 году в России начался конкурс, на который было представлено 480 работ. Сформированный комитет выбрал десять из них, выставив их на всеобщее голосование. Три работы, набравшие наибольшее количество голосов, прошли в следующий тур.
Победителя объявили в ноябре прошлого года. Логотип разработали Владимир Лифанов, Илья Лазученков, Егор Мисник, Денис Шлесберг и Эркен Кагаров.
Новый бренд, представляющий абстрактную карту России, создан в стиле супрематизма - направления в искусстве, основанного Казимиром Малевичем в первой половине 1910-х годов.
Эстонский логотип, вызвавший много шума, обнародовали в начале прошлого года. Бренд обошелся в 200 000 евро. Его создала команда дизайнеров EAS.