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Смотрите и сравнивайте: российский логотип против эстонского бренда

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ФОТО: Kuvatõmmis portaalist

В ноябре 2017 года после долгого процесса отбора Россия представила новый туристический логотип.

В 2015 году в России начался конкурс, на который было представлено 480 работ. Сформированный комитет выбрал десять из них, выставив их на всеобщее голосование. Три работы, набравшие наибольшее количество голосов, прошли в следующий тур.

Различные версии нового логотипа России. | ФОТО: Kuvatõmmis portaalist

Победителя объявили в ноябре прошлого года. Логотип разработали Владимир Лифанов, Илья Лазученков, Егор Мисник, Денис Шлесберг и Эркен Кагаров.

Новый бренд, представляющий абстрактную карту России, создан в стиле супрематизма - направления в искусстве, основанного Казимиром Малевичем в первой половине 1910-х годов.

Команда дизайнеров Фонда развития предпринимательства (EAS) обнародовала концепцию эстонского туристического бренда, разработка которой заняла у них полтора года. Ключевой мотив - зеленые валуны и буква "е". | ФОТО: JAANUS LENSMENT/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонский логотип, вызвавший много шума, обнародовали в начале прошлого года. Бренд обошелся в 200 000 евро. Его создала команда дизайнеров EAS.

Результат полутора лет работы над эстонским брендом. | ФОТО: JAANUS LENSMENT/PM/SCANPIX BALTICS
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