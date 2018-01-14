Фото, видео: в Турции самолет чуть не скатился в море, застряв на краю обрыва

Лайнер компании Pegasus совершал рейс Анкара - Трабзон. При посадке в ночь на воскресенье что-то пошло не так: судя по фото, Boeing 737-800 поехал вбок, к морю, где замер на обрыве в нескольких метрах от воды, сообщает портал Newsru.com.

По предварительным данным, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Спасательные расчеты аэропорта провели превентивное тушение и эвакуировали пассажиров и экипаж. Причины ЧП выясняются.