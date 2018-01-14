По сценарию Сочи-2014? В России планировали подменять допинг-пробы футболистов сборной во время ЧМ-2018

Таблоид приводит слова Брайана Фогеля, режиссера документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте: «От Родченкова мне известно, что Мутко дал указание: «Футбол должен быть чистым. Это означало, что не должно быть никаких положительных допинг-проб, даже если все игроки участвовали в поддерживаемой государством допинговой программе. Россия планировала подменять образцы мочи во время ЧМ-2018, чтобы футболисты сборной этой страны могли безнаказанно использовать допинг ближайшим летом. Точно так же, как было на зимней Олимпиаде в Сочи, по словам источников, близких к Григорию Родченкову, бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории.Это может привести к тому, что российская команда лишится нескольких игроков, и, вероятно, приведет к призывам отстранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира»