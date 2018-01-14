Профсоюзы обратились к канцлеру права в связи с резким повышением пенсионного возраста

Входящие в ЦСПЭ организации, в их числе профсоюзы работников горной промышленности, энергетиков и железнодорожников, считают, что условия труда в их секторах не улучшились в сравнении с временами, когда всеобщий возраст выхода на пенсию по старости составлял 63 года.

В то же время возраст выхода на пенсию по старости на льготных основаниях резко возрос более, чем на три месяца. Люди считают, что было бы справедливо, если бы от всеобщего возраста выхода на пенсию в 63 года были бы отняты, пропорционально тяжести условий труда, пять или десять лет, а для введения льготного выхода на пенсию был бы введен трехмесячный переходный период в каждой из категорий льготных пенсий.

В переданном на прошлой неделе канцлеру права обращении ЦСПЭ просит канцлера решить, не был ли в данном случае нарушен принцип законного ожидания для лиц, работающих в тяжелых и особенно тяжелых условиях.