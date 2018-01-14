Макрон написал эротический роман об отношениях с преподавательницей, которая стала его женой

Информация появилась в преддверии выхода биографии супруги главы государства, которая появится в продаже 17 января 2018 года, передает Korrespondent.net.

Издание утверждает, что в книге приводятся слова соседки Макрона, которая в 1993 году зарабатывала наборами текстов.

"Однажды он попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время", − приводит журнал цитату из книги.

Напомним, Макрон познакомился с будущей женой Брижит Тронье, когда учился в школе – она вела у него французский. Пара официально оформила отношения в 2007 году. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года.