Что за странные столбики, похожие на огромные карандаши, появились в лесу?

С большой вероятностью это дело рук жительницы Пайде Анне Метссалу, а сами столбики обозначают место, где спрятаны так называемые "сокровища" популярной игры, пишет Järva Teataja.

Анне Метссалу является автором 23 сокровищ из 160 спрятанных в Ярваском уезде. Большое количество ее тайников получили высокую оценку игроков, а ее сокровищница «Raudmetsa mänd» входит в десятку самых хитроумных. Каждый год ее творения претендуют на звание лучшего тайника в игре. А последние работы «Kirjutite motell» и «Elukindlustus» не остались незамеченными даже теми людьми, кто об игре ничего не знает.

Метссалу отмечает, что ей нравится работать над внешним видом тайников. Место «Kirjutite motell» можно распознать по деревянным столбикам, похожим на большие цветные карандаши. Площадь, на которой они установлены, не очень большая, но контейнер с сокровищами найти на ней крайне сложно.

«Мои места с тайниками легко найти и к ним легко подобраться, но найти само сокровище очень сложно. Именно в этом и заключается хитроумность», - поясняет она.

Место с тайником «Elukindlustus» представляет собой несколько деревьев, украшенных мягкими игрушками и светоотражателями. Они сразу бросаются в глаза кладоискателям, но очень ловко скрывают место с самим сокровищем.

Сама Метссалу является опытным игроком и нашла 2660 сокровищ в Эстонии и 247 сокровища за рубежом. Она отлично знает, какие тайники являются для игроков увлекательными.

«Я не создаю ни одно место с тайником без тщательной предварительной работы. Пробую, дорабатываю и слежу за тем, чтобы тайник не привлекал лишнего внимания посторонних людей», - отмечает она.