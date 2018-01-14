Google уже объявил Путина победителем президентских выборов

При этом на странице Wiki о выборах Путин даже не указан среди зарегистрированных кандидатов: штабы самовыдвиженца сейчас собирают подписи в его поддержку и должны верифицировать их в Центризбиркоме.

Российский поисковик "Яндекс" победителя выборов не показывает ни для выборов 2018, ни для выборов 2012 года.

На выборах в качестве кандидатов зарегистрированы пока только кандидаты от партий - Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Им подписи собирать не надо.

Накануне в штабе Путина объявили, что по всей стране за его выдвижение собрали более полумиллиона подписей при необходимых 300 тысячах. Сбор продолжается: "Нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину", - заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Отметим, что утром в воскресенье радиостанция "Эхо Москвы" посылала корреспондента к общественной приемной "Единой России", где собирали подписи за Путина - кандидата-самовыдвиженца, которого партия решила поддержать. Корреспондент передавал, что ажиотажа у московского офиса на наблюдается.

При заявленной штабом скорости - 500 тысяч подписей с 5 января - по всей стране в день должны были получать более 60 тысяч подписей за Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта.