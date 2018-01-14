Горевший неделю иранский танкер затонул: моряков объявили погибшими

Утром в воскресенье, когда танкер был еще на плаву, иранские власти объявили погибшими всех 32 членов экипажа корабля. До последнего момента спасательные корабли пытались потушить огонь на танкере, который перевозил газовый конденсат, а также найти членов экипажа. Большинство тел так и не были найдены, сообщает портал Newsru.com.

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Танкер под панамским флагом Sanchi, принадлежащий иранской компании, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, граждане Китая. Их всех спасли. Китай направил в район ЧП суда для поисков пропавших и ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США - патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

11 января на горящем танкере прогремел взрыв, на месте происшествия были временно приостановлены все работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда были отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов.