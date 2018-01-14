Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» обратился к государству за помощью

Очередной, рассчитанный на один год проект задуман для оказания помощи в лечении тех онкобольных, которым Больничная касса не компенсирует расходы на лечение, а также тем больным раком, которых признали «нерентабельными» с точки дальнейшего расхода средств на лечение, написал в ходатайстве руководитель фонда Тойво Тянавсуу.

Целью направленного министерству ходатайства является предоставление им возможности лечения от рака, а вместе с тем и надежды на возвращение здоровья и продленной жизни. По словам Тянавсуу, свой вклад в работу фонда вносят и частные пожертвователи.

Фонд намерен продолжать работу по поддержке мер лечения признанных «безнадежными» раковых больных и после того, как завершится финансирование данного проекта, добавил Тянавсуу.

Фонд лечения рака Хилле Тянавсуу «Подаренная жизнь» (www.kingitudelu.ee) был основан 5 февраля 2014 журналисткой Хилле Тянавсуу и ее сыном Тойво Тянавсуу, а также пиар-специалистом Янеком Мягги.

Фонд оплачивает счета тех пациентов, чьи лекарства не компенсирует Больничная касса. В совет созданного фонда входят онкологи др Пеэтер Падрик, др Хеле Эвераус, др Кристийна Оямаа, др Кадри Путник, а также директор Института развития здоровья Марис Йессе, актер Мярт Аванди и Тойво Тянавсуу.

В начале апреля 2015 года Хилле Тянавсуу, после восьми лет борьбы с раком, скончалась. Собранные фондом средства позволили прожить ей еще один год.