Вы видели, кто это сделал? Вандалы не пощадили световые скульптуры (фото)

В пятницу утром сотрудники образовательного центра Пернова в Пярну обнаружили, что установленные в парке световые скульптуры пострадали от рук вандалов.
По словам директора центра Кайре Мертсин, вандалы столкнули камни на краю пруда в реку и перевернули скульптуры, пишет Pärnu Postimees.
Несмотря на то, что большинство скульптур удалось починить уже к вечеру, заменив разбившиеся и поврежденные лампочки на новые, оказались и такие скульптуры, которые не удалось вновь заставить работать.
По словам директора, световой парк работает, а сильно поврежденные скульптуры восстанавливать не будут.
Мертсин пока еще не знает, какой ущерб был нанесен. Однако ее злит то, что кто-то приходит и ломает вещи, которые призваны радовать других людей.
Видеокамера запечатлела четырех молодых людей, которые пришли в парк в четверг в 21.30, когда он был еще открыт, перевернули скульптуры и быстро скрылись.
Директор просит всех свидетелей происшествия дать о себе знать. Несмотря на то, что скриншоты с видеозаписи камеры сделаны, показания свидетелей будут очень полезны. Мертсин отмечает, что обязательно напишет заявление в полицию.