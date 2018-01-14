Красиво, но опасно: первые смельчаки вышли на лед (фото)

Ночью с субботы на воскресенье в Ярвамаа, благодаря десятиградусному морозу, слой льда так окреп, что рыбаки нашли дорогу на замерзшее озеро. В субботу днем они были замечены на озере Вяйнйарв у деревни Эрвита и на искусственном озере Ярва-Яани.

На Вяйнйарв около вышки для прыжков один пожилой рыбак испытывал лед, но посчитал, что идти еще рано. «В следующий раз был бы уже пробитым», — сказал он после нескольких ударов пяткой.

Он пояснил, что там, где есть снег, находится, так сказать, старый лед, а озеро Вяйнйарв расположено в месте, куда с болот попадает вода, так появляется грязь и обманчиво гладкий озерный лед. Старый рыбак также добавил, что многие рыбаки удят в болотных озерах Эндла.

На озере Вяйнйарв сейчас очень живописные виды (смотрите галерею!), и люди продолжают гулять у озера даже несмотря на десятиградусный мороз.

На льду искусственного озера Ярва-Яани находилось двое человек, которые выглядели очень уверенно.

Спасательный департамент напоминает, что по причине минусовой температуры наступил последний срок, когда взрослые должны напомнить детям правила безопасного поведения на льду, потому что пруды и канавы уже покрылись тонкой коркой льда.

Идти по льду безопасно только после нескольких недель морозов, когда толщина достигнет по крайней мере 10 см. Кроме того, необходимо помнить, что лед может быть тоньше у мостов, вокруг камышей, у источников и там, где водоемы впадают в море. Также лед обычно тоньше на водоемах, где есть течение. Опасен лед с щелями и трещинами. И, конечно, нельзя оставлять без присмотра домашних животных. Животные, как дети, не понимают опасности хрупкого льда и могут провалиться под тонкий лед, откуда самостоятельно выбраться уже не смогут.