Видео: в Москве грузовику снесло крышу

Бетонное перекрытие снесло крышу полуприцепа, в результате произошедшего он серьезно деформировался. Сама фура застряла, перекрыв выезд, сообщает портал Lenta.ru.

Как сказал источник портала в силовых структурах, на шоссе образовалась пробка, решается вопрос, как освободить грузовик из «капкана».