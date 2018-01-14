Видео: в Москве грузовику снесло крышу
14 января 2018 г., 16:43
На западе Москвы днем 14 января при выезде по Рублево-Успенскому шоссе водитель грузового Mercedes не заметил знак об ограничении высоты и заехал под инженерное сооружение над дорогой. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости.
Бетонное перекрытие снесло крышу полуприцепа, в результате произошедшего он серьезно деформировался. Сама фура застряла, перекрыв выезд, сообщает портал Lenta.ru.
Как сказал источник портала в силовых структурах, на шоссе образовалась пробка, решается вопрос, как освободить грузовик из «капкана».