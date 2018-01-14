Галерея: на авиабазу Эмари под Таллинном прибыли 12 истребителей из США

12 истребителей 112 эскадрильи истребителей национальной гвардии из Огайо прилетели в Эмари без пересадки прямо с авиабазы Толедо в США, сообщила BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Как сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге, начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету в Эмари.

«В учениях принимали участие различные подразделения и типы самолетов и по этой причине мы могли отрабатывать различные элементы боевой деятельности. Одной из целей начинающихся учений является отработка проведения воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого мы приглашаем в Эстонию также опытных наводчиков ВВС из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций», — сказал полковник Валге и добавил, что прибывшее в Эстонию подразделение можно будет увидеть участвущим в совместных операциях наземных и воздушных сил — как Сил обороны Эстонии, так и НАТО.

Учения «воздух-воздух» продолжатся до середины марта 2018 года в специально отведенном для этого воздушном пространстве в Западной Эстонии и над островами, а также на высоте не ниже полутора километров.

Учения «воздух-земля» будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии и в ходе этой части маневров боевые самолеты будут летать и на малых высотах.

Многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon является одномоторным легким боевым самолетом. Многофункциональность означает, что его можно использовать для защиты воздушного пространства, воздушных атак для уничтожения наземных и надводных целей, а также осуществления различных разведывательных задач.