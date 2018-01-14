Картина дня: заявление Сависаара о Путине и корпоратив Олега Гросса

Сависаар: я голосовал бы за Путина

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар пишет, что, если бы он был гражданином России, то голосовал бы на выборах президента РФ за Владимира Путина. Читать далее...

Таави Рыйвас: рад, что маски окончательно сброшены

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас прокомментировал на своей странице в Facebook недавнее заявление Эдгара Сависаара. Бывший лидер Центристской партии написал, что если бы он был гражданином России, то голосовал бы на выборах президента РФ за Владимира Путина. Читать далее...

Эстонский миллионер так и не построил бизнес-квартал

В 2008 году в Риге был снесен Дворец спорта на улице Барона. Эстонский инвестор Урмас Сыырумаа сразу же объявил, что построит на этом месте многофункциональный квартал – в домах будут располагаться офисы, квартиры, магазины. Однако до сих пор с участком ничего не происходит, и Латвия, похоже, останется без обещанного подарка на столетие республики. Читать далее...

Олег Гросс устроил своим 1500 работникам грандиозный корпоратив

В субботу вечером крупнейший работодатель Раквере Олег Гросс организовал грандиозный корпоратив, на который съехались около 1500 работников со всей Эстонии. Праздник открыл роскошный салют. Смотрите галерею!

Взрыв и пожар в клубе на севере Португалии

Пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела (округ Визеу) привел к гибели восьми человек. Десятки пострадали от ожогов, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Читать далее...

В Турции самолет чуть не скатился в море, застряв на краю обрыва

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines чуть не скатился в море при посадке, выкатившись за пределы полосы. На борту было 162 человека. Смотрите фото и видео!

В Эстонию идет сильный мороз

В ближайшие дни температура воздуха в некоторых регионах страны может опуститься до -17 градусов. Читать далее...

Профсоюзы обратились к канцлеру права в связи с резким повышением пенсионного возраста

Центральный союз профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) обратился к канцлеру права в связи с тем, что срок выхода на пенсию по старости для лиц, работающих в тяжелых и особенно тяжелых условиях, в результате вступления в прошлом году в силу законодательных поправок резко поднялся. Читать далее...

В Эмари приземлились 12 американских истребителей

В воскресенье днем на авиабазе в Эмари под Таллинном приземлились истребители F-16 подразделения национальной гвардии США, которые примут участие в международных учениях военно-воздушных сил. Смотрите галерею!

Рядом с авиабазой Эмари находится необычное кладбище

Сейчас с авиабазы Эмари взлетают истребители НАТО, а несколько десятилетий назад здесь находился аэродром Советской армии. Об авиакатастрофах тех лет напоминают необычные могилы на военном кладбище летчиков. Читать далее...

Смотрите и сравнивайте: российский логотип против эстонского бренда

В ноябре 2017 года после долгого процесса отбора Россия представила новый туристический логотип. Читать далее...

Что за странные столбики, похожие на огромные карандаши, появились в лесу?

Если вы остановитесь на обочине дороги в Ярваском уезде или пойдете в лес за грибами, то можете наткнуться на странные разноцветные столбики, похожие на гигантские карандаши, или увидеть дерево, украшенное светоотражателями. Читать далее...