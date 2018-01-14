Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

17-летний юноша без прав совершил на BMW цепную аварию в Ыйсмяэ

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Фото иллюстративное. | ФОТО: Merle Värv

Вчера вечером около десяти часов в Таллинне в Ыйсмяэ произошла авария, в которую по вине 17-летнего водителя, попали четыре автомобиля.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сказала порталу Rus.Postimees.ee, что 17-летний юноша без прав на автомобиле BMW сначала наехал на островок безопасности, затем сбил дорожный знак и врезался в автомобиль, спровоцировав столкновение еще трех легковых автомобилей, которые по цепочке отбросило друг в друга.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель BMW был в момент аварии трезв.

Наверх