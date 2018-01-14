17-летний юноша без прав совершил на BMW цепную аварию в Ыйсмяэ

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сказала порталу Rus.Postimees.ee, что 17-летний юноша без прав на автомобиле BMW сначала наехал на островок безопасности, затем сбил дорожный знак и врезался в автомобиль, спровоцировав столкновение еще трех легковых автомобилей, которые по цепочке отбросило друг в друга.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель BMW был в момент аварии трезв.