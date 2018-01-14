Министерство планирует сделать ценный подарок Ида-Вирумаа
14 января 2018 г., 17:44
Министерство окружающей среды уже в этом году хочет создать в Ида-Вирумаа национальный парк Алутагузе. Это могло бы стать ценным подарком к столетию Эстонской республики, считают в ведомостве, передает rus.err.
"Ида-Вирумаа часто считают регионом, богатым полезными ископаемыми. Но в действительности красивая природа и многообразие культур дают региону право называться не только промышленным", - считает министр окружающей среды Сийм Кийслер.
Планируемое Министерством окружающей среды создание национального парка Алутагузе не означает взятие под охрану новой территории или введение новых ограничений. В национальный парк войдут одиннадцать уже имеющихся заповедников или заповедных зон, передает пресс-служба ведомства.