КаПо рассказала, что будет делать с уехавшими в Сирию и захотевшими вернуться гражданами

«У нас в Сирии находится одна семья. По сравнению с другими странами, у которых там сотни и тысячи людей, наша проблема не такая большая», - отметил глава Полиции безопасности (КаПо) Андрес Кахар.

По данным КаПо, в Сирии сейчас находятся три гражданина Эстонии: у Лолиты Сазанаковой и ее двух детей эстонский паспорт. «У еще двух детей, родившихся в Сирии, вроде как нет никакого гражданства», - отметил Кахар.

Супруг Лолиты – бывший житель Таллинна Иван Сазанаков, воюющий в рядах исламистов и взявший новое имя Абдуррахман Азан, имеет российское гражданство.

«Поскольку она находится там, то у нее тоже радикальные взгляды и можно сказать, что она не простая гражданка Эстонии по своим убеждениям», - отметил Кахар.

По его словам, Эстония не может препятствовать возвращению своих граждан на родину. Однако взрослым людям в такой ситуации нужно считаться с тем, что в отношении них будет возбуждено дело, чтобы убедиться, что они не совершили никаких преступлений.

«Детей нужно будет пытаться вновь вернуть в общество. Вероятнее всего и мать тоже. Каким-то образом придется их вернуть к нормальности», - отметил Кахар.

По его словам, это будет для государства вызовом, но других решений нет. «Ни у кого нет в этом большого опыта, и поэтому придется все придумывать самим», - отметил он, добавив, что необходимо сотрудничество различных инстанций.

«Это не может быть только задача КаПо, должны быть вовлечены социальная сфера и сфера образования», - отметил он.

Кахар отметил, что пока невозможно описать, как будет выглядеть процесс возвращения в общество, так как это зависит от конкретных людей.