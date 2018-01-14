В Госдуме предложили частично денонсировать договор о дружбе с Украиной

Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши - на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - указал Затулин в интервью РИА "Новости" .

Он утверждает, что в 90-е годы российская сторона активно боролась против положения документа о границах и требовала конкретики.

Теперь это положение надо принимать иначе, уверяет он: "Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть - нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам".

На этом основании Затулин предлагает частично денонсировать договор - "в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".