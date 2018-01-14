Саакашвили хочет найти на Украине "300 спартанцев" для смены власти

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с жителями Днепра (бывший Днепропетровск) 15 января для обсуждения текущей ситуации на Украине в рамках возобновления поездок по регионам страны, сообщает Интерфакс.
14 января 2018 г., 18:48
"После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы", - написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, 10 января после допроса в управлении СБУ в Киеве Саакашвили заявил, что собирается возобновить поездки по Украине и искать людей, которые будут способны управлять страной другими методами. Политик был в СБУ на допросе четыре часа.