Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Reuters: коалиция США готовит новую вооруженную группировку в Сирии

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Иллюстративный снимок. Курдские войска в Сирии. | ФОТО: Scanpis

Антитеррористическая коалиция во главе с США готовит в Сирии новую вооруженную группировку для охраны границ, сообщает Reuters.

В воскресенье представитель коалиции сообщил агентству, что западные страны готовят вооруженную группировку из 30 000 человек, сообщает портал Newsru.com.

Неназванный турецкий чиновник заявил, что в среду американского поверенного из-за этого вызывали на ковер в Анкаре. Деталей встречи он не привел. Предположительно, недовольство Турции вызвало тесное сотрудничество американцев с курдами.

Reuters обратилось за комментариями после выхода публикации в издании The Defense Post. Оно сообщило, что костяк новой группировки составят 15 тысяч членов группировки Сирийские демократические силы (СДС), которую США поддерживают на протяжении длительного времени.

В СДС входит боевое крыло курдской партии "Демократический союз" - "Отряды народной самообороны".

Собеседник агентства в антитеррористической коалиции подтвердил данные The Defense Post.

Наверх