Reuters: коалиция США готовит новую вооруженную группировку в Сирии

В воскресенье представитель коалиции сообщил агентству, что западные страны готовят вооруженную группировку из 30 000 человек, сообщает портал Newsru.com.

Неназванный турецкий чиновник заявил, что в среду американского поверенного из-за этого вызывали на ковер в Анкаре. Деталей встречи он не привел. Предположительно, недовольство Турции вызвало тесное сотрудничество американцев с курдами.

Reuters обратилось за комментариями после выхода публикации в издании The Defense Post . Оно сообщило, что костяк новой группировки составят 15 тысяч членов группировки Сирийские демократические силы (СДС), которую США поддерживают на протяжении длительного времени.

В СДС входит боевое крыло курдской партии "Демократический союз" - "Отряды народной самообороны".

Собеседник агентства в антитеррористической коалиции подтвердил данные The Defense Post.